Juventus, presentata la nuova maglia: tornano le strisce nere

Nuova maglia per i neocampioni d'Italia: la Juventus, insieme ad Adidas, ha presentato la divisa per la prossima stagione con il ritorno delle strisce nere, che però sembrano passate con un pennello a setola grossa, un pò graffiate. «Tradizione, arte, eleganza, eccellenza, innovazione. Tutto in un'unica maglia, o meglio, in una maglia unica: la prima divisa ufficiale della Juventus per la stagione 2020/21, svelata oggi da Adidas», scrive il club torinese sul suo sito. . «La tradizione è rappresentata dal ritorno delle strisce bianco e nere, che si presentano però in una forma nuova e più moderna. Ecco allora il richiamo all'arte contemporanea: le stripes sono proposte come un'unica pennellata su fronte e maniche, regalando alla divisa un design nuovo e accattivante, che mantiene il Dna del club, comunicando al tempo stesso l'inizio di una nuova era»

