Lecce-Juventus 0-3, Vlahovic e Bremer riportano Allegri in vetta alla classifica (aspettando l'Inter)

Un tris per il primato in classifica, la Juve torna in vetta dopo 3 anni e mezzo (aspettando il recupero dell’Inter) trascinata da un Vlahovic devastante, il fattore decisivo delle ultime settimane.

La sua seconda doppietta consecutiva spacca un Lecce che ha giocato ad armi pari nel primo tempo, e la zuccata di Bremer chiude la partita sul 3-0.

In vetta alla classifica

La Juve fatica più del previsto nel primo tempo, l’assenza di Rabiot pesa eccome e Miretti non è in serata, ma nella ripresa i cambi e la qualità dei campioni fa la differenza. Vlahovic sale a 11 reti in campionato, Allegri festeggia come meglio non potrebbe la sua 300 vittoria in serie A. E ora dopo il sorpasso in testa la pressione è tutta sull’Inter, che si ritrova a inseguire.

Show di Vlahovic

E’ di nuovo un Vlahovic show al Via del Mare, dopo un primo tempo condizionato da Pongracic il serbo esplode nella ripresa. E trasforma in oro l’assist di Cambiaso con un sinistro al volo preciso per il gol del vantaggio. Il Lecce accusa il colpo e la Juve piazza il colpo del K.O, ancora con il serbo che spara in porta un colpo di testa vincente di McKennie, comunque destinato in porta. Sesto centro nelle ultime 5 partite per il serbo, terza trasferta consecutiva in gol, è tornato a fare la differenza nel momento cruciale della stagione, e ora lancia la sfida a Lautaro Martinez. «Siamo riusciti a vincere, era importantissimo farlo, su un campo non facile. Vittoria importante per la squadra, dobbiamo continuare così - il pensiero a caldo di Vlahovic a DAZN -. All’Inter penseremo dopo l’Empoli. Ora sto bene fisicamente, mi alleno bene, rispetto all’ultima stagione non ho problemi e spero di continuare così». La chiude Bremer con un colpo di testa di forza e potenza, per la serata perfetta bianconera, con sorpasso all’Inter al primo posto in classifica.