Juventus-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Nel primo big match della diciannovesima giornata, Juventus ed Atalanta si sfidano all'Allianz Stadium. Al giro di boa, gli orobici arriva dal successo per 8-2 contro la Salernitana in Serie A e dalla vittoria in Coppa Italia per 5-2 ai danni dello Spezia. La squadra di Gasperini, nella sua miglior forma, ha indirizzato sulla strada giusta entrambe le partite fin dai primi minuti. I nerazzurri hanno totalizzato, sulla carta, appena tre punti in meno dei bianconeri, reduci dalla pesante penalizzazione per la questione plusvalenze. Massimiliano Allegri, preoccupato dal -15 in classifica, ha analizzato il periodo che sta attraversando la Juventus: «Dobbiamo fare punti, sarà una partita difficile perché l’Atalanta è in ottima forma fisica, alla Juventus non si gioca mai con leggerezza. -15 punti in classifica? È un grosso imprevisto, ma ne usciremo rafforzati». Sette delle ultime 11 gare tra Juventus e Atalanta in Serie A sono terminate in parità con i nerazzurri imbattuti negli ultimi cinque precedenti.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. All. Allegri

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Højlund, Boga. All. Gasperini

Dove vedere Juventus-Atalanta in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 20.45 di domenica 22 gennaio; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it