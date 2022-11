Juventus, Allegri incassa la fiducia di Elkann e saluta Agnelli: «Ci lega una forte amicizia, mi ha sempre sostenuto»

Dopo aver incassato la fiducia di John Elkann, l’allenatore della Juventus Max Allegri ringrazia ufficialmente l’ad di Exor e saluta l’ex presidente Andrea Agnelli. «È sempre molto positivo sentire la vicinanza degli azionisti e quindi ringrazio John Elkann per queste parole. In questi anni di lavoro, passione e vittorie, ho sempre potuto contare sul sostegno di Andrea Agnelli, al quale mi lega un rapporto di amicizia, che non si interromperà con la fine della sua presidenza. Andrea e John sono figure di riferimento per il mondo bianconero che deve rimanere concentrato sul lavoro quotidiano in campo per ottenere i risultati che tutti vogliamo»