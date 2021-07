Italia-Inghilterra, Rovazzi si "traveste" da tifoso inglese a Wembley: «Avete fischiato all'inno? Avete picchiato gli italiani? Vi meritate il cielo nero!»

«Oggi a Londra c'è un silenzio assordante. Avete fischiato l'inno? Avete picchiato gli italiani? Vi siete tolti la medaglia? Vi meritate il cielo nero!». Fabio Rovazzi nelle sue Instagram stories diventa per un giorno un inviato in terra inglese.

Da ieri sera ha postato delle storie in cui ha raccontato le emozioni di una notte indimenticabile. Dall'arrivo allo stadio all'impossibilità di poter gioire alla rete di Bonucci perchè nel settore dedicato ai tifosi inglesi. Dall'ultimo rigore di Saka parato da Donnarumma alla gioia dei pochi italiani presenti e all'esultanza finale quando, finalmente per lui, a Wembley a cantare e festeggiare erano rimasti solo gli italiani.

Lo youtuber e cantante italiano, ha proseguito poi il suo racconto per i follower con i festeggiamenti della notte in una Londra deserta, per poi ripresentarsi questa mattina con il dente avvelenato. «Oggi a Londra c'è un silenzio assordante. Avete fischiato all'inno? Avete picchiato gli italiani? Vi siete tolti la medaglia? Vi meritate il cielo nero!» Questa l'ultima storia pubblicata all'aeroporto di Londra prima di tornare in Italia.

Fabio Rovazzi è stato uno dei pochi fortunati italiani a poter vedere dal vivo l'impresa degli Azzurri nella bolgia inglese di Wembley. Un'emozione unica che ha condiviso con tutti i suoi follower che sicuramente hanno apprezzato la sua simpatia e l'accuratezza nel racconto del match in tutte le sue emozioni.