Italia femminile: 2-0 ai Paesi Bassi nella prima partita di qualificazione all'Europeo. Decidono Giacinti e Bonfantini

Inizia nel migliore dei modi il cammino dell'Italia femminile di Andrea Soncin nelle qualificazioni all'Europeo dell'anno prossimo in Svizzera. Al San Vito-Marulla di Cosenza, le azzurre si impongono sui Paesi Bassi (squadra numero 8 del ranking e che negli ultimi vent'anni era stata battuta solamente in amichevole) per 2-0: una rete per tempo. Prima Giacinti su assist di Giugliano sull'asse Roma; poi Bonfantini servita da Cambiaghi per un gol tutto "interista".

Buona Italia: 2-0 contro i Paesi Bassi

L'Italia ha fatto molto bene nella sfida contro la squadra più difficile in un raggruppamento dove ci sono anche Norvegia e Finlandia. Sono state le prime, anche loro al debutto, a vincere 3-0 contro le nostre prossime avversarie: un'occasione importante per cercare subito di allungare. Il risultato, anche per quello che s'è visto durante il match, è un po' bugiardo. L'Italia avrebbe meritato qualcosa di più. Ma senza dubbio va bene così, vista la qualità dell'avversario: i Paesi Bassi sono una delle nazionali più importanti nel movimento femminile ma in Calabria non hanno creato nulla dalle parti di Laura Giuliani.

I gol

La partita, come detto, l'ha stappata Valentina Giacinti dopo 6 minuti: lancio perfetto in prondità della compagna di squadra in giallorosso sul taglio dell'attaccante, e diagonale imparabile per Kop. Nella prima parte le azzurre, dopo il vantaggio, hanno avuto un altro paio di buone occasioni con Bonansea e Linari, che dovevano essere sfruttate meglio. Nella ripresa Soncin ha messo mano alla panchina inserendo Cambiaghi e al primo pallone toccato l'attaccante dell'Inter, da sinistra, ha messo in mezzo per Bonfantini che sul secondo palo è entrata in porta con tutto il pallone.

Nessuna apprensione nel finale. L'Italia non ha rischiato nulla, ha concesso pochissimo ed è andata più volte vicina al tris soprattutto con Giugliano che ha sparato addosso a Kop in uscita disperata.