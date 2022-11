Italia, nessuna grave conseguenza per Sandro Tonali: il centrocampista in via precauzionale torna a Milanello

Dopo il grande spavento, è tempo di belle notizie per Sandro Tonali. Ieri al 42esimo dell'amichevole tra l'Italia e l'Albania a Tirana, il centrocampista rossonero è caduto rovinosamente sul terreno di gioco dopo un contrasto aereo sbattendo la testa, il collo e una spalla. Trasportato fuori dal campo in barella, senza mai perdere coscienza, Tonali si è sottoposto a visite di controllo in una clinica privata della capitale albanese. Le analisi hanno dato esito negativo. Tonali in via precauzionale farà rientro a Milanello: basteranno alcuni giorni di riposo per recuperare dal trauma contusivo.