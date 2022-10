Inter, i tre punti contro il Viktoria Plzen valgono gli ottavi. Inzaghi: «Ci manca l'ultimo passo. Lukaku convocato»

Con una vittoria a San Siro contro il Viktoria Plzen, l’Inter è agli ottavi. Ed è l’unico obiettivo che ha in testa Simone Inzaghi: «Questa è una finalissima. Siamo in un girone molto più difficile dell’anno scorso. Sappiamo che ci serve la qualificazione domani perché a Monaco sarebbe molto complicata». Lukaku potrebbe fare parte del gruppo: «Se conferma l’allenamento degli ultimi giorni, Romelu verrà convocato. Sta lavorando con entusiasmo e voglia. Lui è in netta ripresa ed è importantissimo per noi. Una grave perdita per due mesi, ma in questo periodo a livello offensivo abbiamo sempre fatto bene, anche se si può sempre migliorare. Con lui speriamo di farlo ulteriormente». La qualificazione si lega al rinnovo di Skriniar: «Ho la fortuna di avere dirigenti bravissimi che ci stanno pensando. Il pensiero va anche ad altri giocatori nella stessa situazione. Spero si possa risolvere tutto velocemente, fermo restando che Skriniar è in netta crescita dopo un brutto infortunio in estate. Per il contratto, so già che i dirigenti sono bravi e al lavoro per risolvere». Infine: «Noi allenatori siamo giudicati per i risultati. Nella mia testa c’è la partita di domani. È il primo obiettivo della stagione. Speriamo di regalare questa soddisfazione a noi, ai tifosi e alla società. Sappiamo quanto abbiamo lavorato, ci manca l’ultimo passo e la squadra forte deve venire fuori».