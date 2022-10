Lazio, Cataldi ritorna protagonista. Sarri si gode il momento e studia l'intesa con Milinkovic

Risorgere e farlo in grande stile su un campo proibitivo. Cataldi stecca contro l’Udinese, ma a Bergamo fa la sua miglior prestazione stagionale, così come la Lazio. Il numero 32 contribuisce all’armonia di un giocattolo perfetto che al Gewiss Stadium lascia le briciole a un’Atalanta fino a quel punto mai battuta e sempre a segno. Tante le notizie positive dalla trasferta di domenica per Sarri che nonostante continui a fare il pompiere comincia a vedere spiragli della sua squadra ideale.

Cataldi in rampa di lancio

La squadra ideale del Comandante non può prescindere da un regista perfetto e il Cataldi visto contro l’Atalanta lo è stato. Sempre nel vivo del gioco, il numero 32 ha dimostrato coraggio fin dai primi minuti del match. Sempre attivo in fase difensiva con 6 palle recuperate e 7 intercetti. Immancabile poi in impostazione, chiedendo costantemente il pallone ai compagni anche in situazioni difficili di uscita. Poco importa della pressione alta, il Cataldi di Bergamo la elude sempre e a dirlo sono i numeri. Solo 13 palle perse sulle 68 giocate, dato inferiore solamente a Milinkovic (103) e Lazzari (70).

L’intesa con Milinkovic

A pesare sono le 15 giocate utili ai fini del risultato. Tra queste è impossibile dimenticare il lancio perfetto di prima intenzione col sinistro (piede debole) al 52’ col quale il centrocampista serve Marusic in corsa. Lettura perfetta dell’azione che porta al raddoppio di Felipe Anderson e tanti sorrisi per Sarri. Il tecnico ci ha sempre puntato su Danilo e ora si gode la sua crescita, coincisa con l’intesa con Milinkovic. Il Sergente è stato infatti il più cercato dal numero 32 a Bergamo (14 passaggi), mentre il serbo si è rifugiato dal compagno 10 volte. Ulteriore motivo che spiega al momento lo status del centrocampista di Ottavia, sempre più leader al quale manca solo il gol come ciliegina sulla torta. Danilo ha finalmente trovato la pace dopo un inizio di carriera travagliato e ora, mentre porta il figlio Tommaso a giocare sul Fersini a Formello nel pomeriggio libero, sogna di lasciare un segno marcato nella storia della squadra che tifa. Intanto la società lo mette in lista tra i rinnovi vista la scadenza nel 2024.