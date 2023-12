Inter, Cuadrado conferma l'intervento: quando torna e tempi di recupero

L'operazione era nell'aria e ora è arrivata la conferma da parte di Juan Cuadrado. L'esterno destro dell'Inter ha dato la notizia tramite il suo profilo Instagram ufficiale in cui ha spiegato i motivi della sua decisione di sottoporsi a intervento al Tendine d'Achille: «Combatto con un dolore al tendine e ho fatto tutto quello che un atleta può fare per riprendersi. Mi sono persino allenato e ho giocato con un dolore che in certi momenti diventava insopportabile, non mi permetteva di dare il 100%».

Così ha esorddito l'ex Juventus che ha continuato: «Ho tentato tutte le opzioni di trattamento evitando un intervento chirurgico, ma i medici mi dicono che potrebbe andare peggio se non prendo questa decisione.

Inter, i tempi di recupero di Cuadrado

Sottoporsi a un'operazione non è mai facile, tantomeno a una parte del corpo così delicata come il Tendine D'Achille. Molti giocatori in passato hanno smesso proprio per un infortunio in quella zona e altri hanno dovuto aspettare quasi un anno per tornare al 100%. L'esempio più recente è Leonardo Spinazzola, che nell'estate 2021 ha subito la rottura del tendine e ha dovuto saltare quasi tutta la stazione successiva con la Roma prima di tornare a pieno regime. Il problema di Cuadrado però non è simile a quello del giallorosso, ma molto più leggero e per questo i tempi di recupero sono di tre mesi. Il giocatore dovrebbe rientrare a marzo saltando così 12 partite.