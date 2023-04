Inter-Benfica 3-3, nerazzurri in semifinale dopo 13 anni: a segno Barella, Lautaro e Correa. Sarà euro-derby con il Milan

L’Inter è in semifinale di Champions dopo 13 anni. Il pareggio di San Siro contro il Benfica (più di otto milioni di euro di incasso) spinge i nerazzurri tra le migliori quattro d’Europa. Sfiderà il Milan in un derby incredibile e inatteso: sarà la terza volta nella storia. Nel 2003 un doppio pareggio (c’era la regola del gol in trasferta) regalò al Milan la finale di Manchester, poi vinta ai rigori contro la Juventus, mentre nei quarti del 2005 vinsero sì i rossoneri, ma il match di ritorno passò alla storia per i fumogeni in campo, uno dei quali colpì Dida alla spalla destra. Due decenni dopo, sarà tutto diverso. E l’Italia festeggia perché sicuramente ci sarà un nostro club nella finalissima di Istanbul, in programma il 10 giugno contro la vincente della doppia sfida tra Real Madrid-Manchester City.

Simone Inzaghi salva la sua panchina ancora una volta. Ed è un paradosso che una squadra capace di arrivare in semifinale di Champions abbia il suo allenatore in discussione, ma il cammino in campionato va migliorato. Troppe le 11 sconfitte su 30. Ma adesso è tempo di pensare all’Europa e ai nerazzurri bastano 14’: Dzeko recupera palla, scambio Lautaro Martinez-Barella, il centrocampista entra in area, sterza con il tacco e tiro a giro che si infila sotto l’incrocio. Quanto basta per annichilire il Benfica, che va ancora sotto, ma il gol di Lautaro Martinez viene annullato per una spinta dell’argentino su Gilberto. Prima dell’intervallo all’improvviso pareggia Aursnes di testa su cross di Rafa Silva. Nella ripresa non c’è storia: torna al gol Lautaro Martinez (non segnava dal 5 marzo) e triplica Correa. Accorciano Antonio Silva e Musa, ma non basta. L’Inter si regala l’Euroderby.