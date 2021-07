Inghilterra-Danimarca, diretta alle 21. Probabili formazioni: Kane guida i Tre Leoni, Hjulmand conferma il tridente

Andrà in scena questa sera alle ore 21.00 la seconda semifinale di Euro 2020, che vedrà impegnate al Wembley Stadium da una parte i "padroni di casa" dell'Inghilterra e dall'altra la Danimarca di Kasper Hjulmand. Entrambe le nazionali hanno passato i quarti di finale all'interno dei 90 minuti: i Tre Leoni hanno schiacciato 4 a 0 l'Ucraina, battuta grazie alla doppietta di Harry Kane - 3 gol nel torneo - e le reti di Maguire e Henderson; gli scandinavi, invece, dopo un brillante ottavo di finale contro il Galles, vinto comodamente per 4 reti a 0, hanno faticato di più ai quarti, dove hanno rispedito a casa una Repubblica Ceca dura a morire che, sotto 2 a 0 dopo i primi 45', nella ripresa ha accorciato le distanze con Schick e ha provato a pareggiare fino al triplice fischio, senza riuscirci.

APPROFONDIMENTI CALCIO Questa Italia è il grado di vincere gli Europei? SPORT Ucraina-Inghilterra, le foto del quarto di finale all'Olimpico di... SPORT Euro 2020, l’Italia vola in finale: il delirio a Wembley SPORT Italia-Spagna: il video dell'esultanza di Leonardo Spinazzola...

L'ultimo incrocio tra le due nazionali in partite ufficiali risale all'ottobre del 2020 in Uefa Nations League, quando furono gli undici "biancorossi" ad imporsi col punteggio di 1 a 0 e con la rete del grande assente Christian Eriksen. La partita sarà diretta dal fischietto olandese Danny Makkelie.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Sancho, Mount, Sterling; Kane

A disp.: Ramsdale, Trippier, Mings, White, James, Grealish, Henderson, Foden, Bellingham, Saka, Rashford, Calvert-Lewin. Ct: Gareth Southgate

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Damsgaard, Dolberg, Braithwaite

A disp.: Lossl, Anderson, Boilesen, Jorgensen, Skov, Norgaard, Wass, Jensen, Anders Christiansen, Poulsen, Cornelius, Wind. Ct: Kasper Hjulmand

Tonight: the opportunity to write a new chapter in our history.

COME ON ENGLAND! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/5ecqn5UOOE

— England (@England) July 7, 2021