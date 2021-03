Lite Ibrahimovic-Lukaku, chiusa l'indagine. La Figc: comportamento antisportivo

La Procura della Figc ha chiuso l'indagine nei confronti di Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Le accuse sono di comportamento antisportivo dei giocatori, con responsabilità oggettiva dei club. La vicenda è nota: i due attaccanti sono stati i protagonisti di un'accesissima lite nel derby di Coppa Italia nello scorso 26 gennaio a San Siro, vinto poi dai nerazzurri ai supplementari.

Oggi è stata recapitata agli interessati la comunicazione di chiusura indagine, da cui emerge il comportamento antisportivo dei due calciatori, con responsabilità oggettiva dei club. Prima del deferimento giocatori e club potranno patteggiare una sanzione ridotta, come previsto dal codice di giustizia sportiva.

La Procura ha ascoltato i due attaccanti, l'arbitro Valeri e tutti i testimoni oculari della vicenda, oltre a visionare le immagini disponibili. I due si erano pesantemente insultati ed erano arrivati anche a contatto: è stato necessario l'intervento dei compagni di squadra per separarli, anche all'ingresso del tunnel degli spogliatoi. La "famosa" frase sui riti voodoo non essendo stata citata, non è stata ritenuta razzista.

