VERONA - ​Striscione degli animalisti contro Ibrahimović allo stadio Bentegodi, nel mirino la passione per la caccia del dirigente del Milan.

Blitz del Movimento Centopercentoanimalisti contro Zlatan Ibrahimović: i militanti hanno affisso uno striscione sull'entrata ospiti dello stadio Bentegodi a Verona. Il Milan domenica prossima affronterà l'Hellas e gli animalisti hanno messo in atto un'azione dimostrativa contro l'ex calciatore, dirigente milanista, per la sua passione per la caccia.

Precedenti

Non è la prima volta che i militanti di Centopercentoanimalisti prendono di mira Ibrahimović: già nel 2022 ci fu un'azione di protesta, sempre a Verona, contro il giocatore svedese e la moglie, per i loro "viaggi delle morte". Anche in quest'ultimo blitz gli animalisti hanno accusato Ibrahimović di avere comperato un'isola nel Baltico, "che ha popolato di animali che si diverte a uccidere con i suoi amici" hanno dichiarato i militanti di Centopercentoanimalisti.