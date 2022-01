Gosens all'Inter, manca solo l'ufficialità. Percassi: «Voleva un grande club»

Robin Gosens è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. L'esterno classe 1994 ha infatti iniziato al centro Coni in mattinata le visite mediche di rito con il club nerazzurro a Milano, prima della firma sul contratto e

dell'ufficialità dell'affare. Gosens arriva all'Inter dall'Atalanta in un'operazione in prestito con obbligo di riscatto a circa 25 milioni, mentre il giocatore dovrebbe firmare un contratto quadriennale.

«Gosens sta facendo le visite mediche, aspettiamo. Robin è un ragazzo che ci ha dato tanto, aveva la speranza e l'ambizione di andare in un grande club, penso se lo sia strameritato. Era un'opportunità che era giusto gli concedessimo per quello che ha fatto con l'Atalanta. Però noi andiamo avanti». Così l'amministratore delegato

dell'Atalanta Luca Percassi ha commentato, all'arrivo in un hotel di Milano per l'assemblea della Lega Serie A, la cessione di Gosens all'Inter. «Cambiaso del Genoa il giocatore giusto per andare avanti? Ci possono essere sempre delle opportunità, però va detto che in quel ruolo siamo già coperti. Se ci piace? Non lo conosco» (sorride).