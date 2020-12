La frattura ormai è insanabile. Papu Gomez e l’Atalanta hanno deciso di salutarsi il prossimo gennaio, dopo un lungo matrimonio e una serie di successi italiani ed europei. La lite nello spogliatoio durante la sfida contro il Midtjylland non è stata superata. Anzi: dopo la tregua pubblica, Gasperini ha chiesto alla società un intervento immediato minacciando a più riprese anche le sue dimissioni. ‘O me o il Papu’ la sintesi del concetto del tecnico nerazzurro che anche ieri, al termine della sfida con la Fiorentina, è stato molto chiaro sull’argomento. La risposta del numero 10 non si è fatta attendere. Oggi, con una storia su Instagram, il 32enne di Buenos Aires ha promesso di raccontare presto tutta la verità. «Cari tifosi atalantini, vi scrivo qui perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi - le sue parole-. Volevo solo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete che persona sono. Vi voglio bene, il vostro capitano». Papu svelerà quindi i motivi del divorzio. Racconterà i retroscena dell'allontamento appena firmerà con la prossima squadra. Quale? Le offerte straniere non mancano. Attenzione in particolare ad un ritorno dell'Al Nassr e dei ricchi club cinesi. Più defilate le società italiane. Il Milan, ad esempio, è affascinato dall'occasione Papu ma solo a costi molti ridotti. Nel frattempo, la società rossonera prosegue con le negoziazioni per il rinnovo di Calhanoglu: previsto un contatto in settimana con l'agente del calciatore turco.

