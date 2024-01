Gigi Riva, malore in casa: il 79enne è ricoverato in ospedale a Cagliari. Sarà operato al cuore

Gigi Riva è stato colto da un malore due giorni fa mentre si trovava in casa sua a Cagliari.

L'ex calciatore, 79 anni, è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato immediatamente stabilizzato. Grande spavento per i familiari, ma le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione. Gigi Riva, secondo quanto riferisce "La Nuova Sardegna", dovrà essere sottoposto a un intervento al cuore.

"Rombo di tuono", questo il suo soprannome, è considerato uno dei calciatori italiani più forti di sempre. Classe 1944, il nome di Gigi Riva è legato indissolubilmente a quello del Cagliari, squadra con cui nel 1970 ha vinto uno storico scudetto. Il 79enne è anche una leggenda della Nazionale: con l'Italia ha vinto gli Europei del 1968 e ha disputato la finale dei Mondiali del 1970, segnando anche in Italia-Germania 4-3. Ancora oggi è il top scorer degli Azzurri, con 35 gol in 42 partite.