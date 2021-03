Napoli, maledizione Ghoulam: rottura del crociato e stagione finita

Faouzi Ghoulam è costretto a fermarsi ancora una volta. E sempre per il maledetto crociato, anche se stavolta non si tratta del ginocchio già operato. Ieri nella partita contro il Bologna si è fermato al 22' e ha chiesto il cambio: stamattina le visite a Villa Stuart hanno evidenziato "la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro". Non quello già operato nel 2017 e nel 2018 quindi, prima al legamento crociato anteriore e poi per la frattura della rotula. Oggi l'intervento a Villa Stuart con il prof. Mariani.

APPROFONDIMENTI I VOTI Napoli-Bologna, le pagelle: Insigne monumentale, si sblocca Osimhen.... IL POSTICIPO Il Napoli si riavvicina alla zona Champions: 3-1 al Bologna con...

Il nuovo stop arriva proprio nel momento in cui era tornato il titolare della fascia sinistra del Napoli di Gattuso. Per lui stagione finita e almeno sei mesi di stop: rientrerà nella prossima stagione. Gli azzurri ora continueranno ad alternare Mario Rui e Hysaj.

Ultimo aggiornamento: 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA