Fedez e Ferragni, il figlio Leone in campo a Milan-Frosinone. «Un accompagnatore speciale per Theo». Il post della Serie A fa infuriare i tifosi

Un Leone per Milan-Frosinone. Chiara Ferragni e Fedez, sceso in campo prima dell'inizio del match insieme alle due squadre.

Il figlio di Fedez e Ferragni in campo

Leone, che vestiva il completino del Frosinone, è stato immortalato al fianco di Theo Hernandez nei minuti che hanno preceduto l'inizio della partita, durante la lettura delle formazioni e le prassi che precedono le gare di Serie A. E se a qualcuno sintonizzato dovesse essere sfuggito questo dettaglio, ci hanno pensato naturalmente i due genitori a raccontare il dietro le quinte.

In particolare Fedez, che ha immortalato il bambino durante la vestizione, a pochi minuti dal suo «esordio in Serie A. Lello pronto a scendere in campo», scrive il rapper, accompagnando il racconto dell'esperienza di suo figlio ripresa a distanza con affetto e ironia. A riprendere le foto di Leone in campo anche l'account Twitter della Serie A, che insieme alla foto scrive «Un accompagnatore speciale per Theo», suscitando le polemiche da parte di alcuni utenti che si chiedono per quale motivo gli altri bambini dovrebbero essere «meno speciali di lui».

Un accompagnatore speciale per Theo 👨‍👦#MilanFrosinone pic.twitter.com/a6r8o3yAyO — Lega Serie A (@SerieA) December 2, 2023

La presenza dei bambini in campo prima dell'inizio delle partita è una pratica ormai storica che caratterizza buona parte dei campionati calcistici (e non solo) a livello internazionale. «Speciale per cosa? È uguale a tutti gli altri bimbi. Solo perché è figlio di Fedez, e allora? Ha qualcosa di speciale in corpo essendo figlio di un ricco?», scrive su Twitter l'account "Allegri campione d'Italia".