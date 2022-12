Fabian O'Neill, morto a 49 anni l'ex calciatore di Cagliari, Juve e Perugia

Fabian O'Neill muore all'età di 49 anni a Montevideo, in una clinica della capitale uruguayana. A dare la notizia è stato il giornalista Alberto Kesman attraverso un tweet: «Tristezza! Fabian O'Neill è morto. Giocatore di pura qualità, ha avuto sempre un comportamento speciale con tutti noi che lo conoscevamo. Se ne è andato troppo presto, meritava di restare di più in questa vita. Sarai ricordato per sempre»

Secondo le notizie che arrivano dall'Uruguay, Fabian O'Neill sarebbe morto alle 12,55 di Natale presso la clinica Medica Uruguaya dove era stato ricoverato in fin di vita. O'Neill ha giocato in Italia con il Cagliari (dal 1995 al 2000), Juventus (2000 al 2002) e Perugia (2002) prima di chiudere la sua esperienza italiana in terra sarda nel 2002.

O'Neill, i problemi con l'alcol poi il ricovero

Fabian O'Neill era in coma presso la clinica Medica Uruguaya dopo essere stato ricoverato il 24 dicembre. L'ex giocatore della nazionale uruguaiana era stato costretto a ricoversarsi d'urgenza in ospedale nell'estate del 2020 causa di una patologia al fegato e per una infezione alle vie urinarie. O'Neill dopo l'addio al calcio ha avuto problemi con l'alcol, uno stile di vita estremo che lo stesso giocatore aveva confessato in alcune interviste. La notizia della morte dell'ex centrocampista è stata infine confermata su Twitter anche da Nicole O'Neill, parente di Fabián, che sui social ha scritto: «Ti mando questo bicchiere e brindo a te MAGO, ti porterò sempre con me. Una città piange per te e ti ricorderà sempre, per favore dammi forza. Ora sei in pace riposando dove tutto è roseo. Dove non c'è dolore o tristezza prometto di non dimenticarti mai cugino».

"El mago" no resistió. 12.55 de este 25.12 a sus 49 años falleció Fabián O'Neill. #QEPD 🙏 https://t.co/fhBlmqSDjJ — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) December 25, 2022

Cagliari, l'addio a Fabian O'Neill

Nel pomeriggio è arrivata anche la nota ufficiale del Cagliari. La società, attraverso il sito, ha scritto un messaggio commovente nel ricordare O'Neill, scomparso il 25 dicembre: «Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi. Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la "10" sulle spalle. Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi».