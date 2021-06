Europei: Immobile esulta come Lino Banfi e l'attore su twitter diventa mascotte azzurra

I social eleggono Lino Banfi mascotte degli Azzurri per Euro 2020. Dopo che Ciro Immobile nelle interviste post partita ha rivelato che l'attore, grande tifoso, aveva mandato un messaggio invitando i calciatori ad urlare «porca puttena» prima di entrare in campo, su Twitter si sono moltiplicati i messaggi di plauso e l'hashtag #linobanfi è andato in testa alle tendenze. «Ci è arrivato un messaggio di Lino Banfi che ci diceva che dovevamo urlare 'porca puttenà e infatti pure Insigne l'ha fatto», ha detto Immobile.