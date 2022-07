Dybala, scatta l'ironia social dei tifosi della Juve: «L'Inter ancora aspetta...»

Dalle maglie nerazzurre con il nome "Dybala", agli striscioni a San Siro per la Joya. Il calciomercato scatena l'ironia social dopo il colpo a sorpresa della Roma di Mourinho. Dybala sbarca nella Capitale, passando per il Portogallo, lasciando con la bocca amara i tifosi dell'Inter che attendevano da tempo l'acquisto boom di Marotta. L'ex dirigente della Juve, oltre ai borbottii dei nerazzurri, deve registare anche gli sfottò dei sostenitori dell'ex squadra: «Alla faccia degli interisti che davano per scontato l'arrivo a Milano». Foto, fotomontaggi, video, meme, gif, tutto il vocabolario digitale si riversa sui social per un argomento destinato a durare a lungo. Almeno fino all'inizio del campionato. Quando i tifosi della Roma potranno finalmente vedere all'opera Dybala.

L'ironia social su Dybala

Tifosi juventini divisi tra amarezza e umorismo. «Le dieci partite che giocherà saranno eccellenti. Piede davvero fine, tenuta fisica davvero mediocre, purtroppo» scrive un tifoso bianconero a uno giallorosso. Spuntano poi i meme, come quello di Materazzi pronto a fare uno scherzo a Dybala ma che poi invecchia dietro una colonna nell'attesa inutile dell'argentino. Un interista ci crede ancora e scrive: «Dybala in Portogallo dice "sono felice" talmente felice che ha voluto mettere la clausola di rescissione a 25 milioni». Chiude uno juventino: «L'Inter presenterà Dybala insieme a Modric?».