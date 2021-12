Diretta sorteggio Champions League dalle 12: dove vederlo in diretta tv e streaming

Juventus e Inter conosceranno le proprie avversarie degli ottavi di Champions League questa mattina. Il rischio è altissimo, soprattutto per la squadra di Simone Inzaghi, che sogna il Lille, ma che potrebbe beccare Manchester City e Bayern Monaco, che sembrano ingiocabili. Lo spauracchio ce lo ha anche la truppa di Allegri: in seconda fascia c'è il Psg, che senza paura di essere smentiti, è l'avversario da evitare. La diretta è alle 12. Le partite di andata si giocheranno il 15, 16, 22 e 23 febbraio e quelle di ritorno l’8, 9, 15 e 16 marzo.

Ajax, Bayern Monaco, Juventus, Liverpool, Lille, Manchester City, Manchester United e Real Madrid sono le squadre che hanno chiuso in testa il proprio girone e giocheranno la seconda gara in casa. Atletico Madrid, Benfica, Chelsea, Inter, Psg, Salisburgo, Sporting e Villarreal sono quelle che invece verranno pescate dalla seconda fascia. Come si sa, la regola del gol che vale doppio in trasferta è stata abolita: quindi, in caso di parità alla fine dei 180 minuti, supplementari ed eventualmente calci di rigore.

Dove vedere il sorteggio in diretta

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League è in programma oggi, lunedì 13 dicembre, alle ore 12: in diretta tv sarà possibile seguirlo su Sky Sport 24, oppure in chiaro su Canale 20, al tasto 20 del telecomando. La diretta testuale invece la potrete seguire su IlMessaggero.it