Diretta Lazio-Verona 0-0, biancocelesti subito all'attacco, Marusic ci prova dalla distanza

Dopo il successo europeo con il Feyenoord, la Lazio cerca i tre punti anche in campionato. All'Olimpico arriva l'Hellas Verona e Sarri si concede il lusso di qualche rotazione: dentro Casale al posto di Romagnoli, Marcos Antonio per Cataldi. Gioca anche Basic, mentre riposa Luis Alberto. Verona con Henry in attacco, sostenuto da Lasagna e Lazovic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Coppola; Terracciano, Ilic, Veloso, Doig; Lazovic, Lasagna; Henry. All. Cioffi