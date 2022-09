PROVEDEL 6,5

Fa da spettatore fino al 43’ pt, quando gli capita la prima parata seria, su Szymanski, ed è pronto come sempre

HYSAJ 7

Si ripresenta, titolare per la prima volta in stagione, con una bella corsa rotonda, la fascia aggredita coi tempi giusti e protetta con lucidità. Cala alla distanza, com’è logico

GILA 6,5

Dopo quei brutti 10’ a Genova, eccolo invece a testa alta e in bello stile: poco impegnato dagli attaccanti avversari per almeno un tempo, partecipa attivamente alla manovra, e il tocco c’è

ROMAGNOLI 7

Anche lui molto sereno per l’assenza di pericoli, rilancia e sventaglia che è un piacere. Insidioso in area Feyenoord sui calci d’angolo. Bel salvataggio davanti a Provedel al 3’ st

MARUSIC 7

La catena da quella parte, con Zaccagni e Luis Alberto, funziona come un pendolo. Avvia l’azione del 3-0 e poco dopo, al 42’, va al tiro in corsa: parato

VECINO 8

Addirittura l’assist di esterno destro sull’1-0, che non ha nel repertorio. Ha invece l’inserimento in area, infatti sfiora il gol al 26’ e ne segna uno 2’ dopo, sempre lanciato a fari spenti nella notte. E ancora ecco la specialità della casa sul 4-0. Aveva fatto doppietta un’altra volta, con la Fiorentina, contro l’Inter 5 anni fa

CATALDI 7

Cuce e recupera palla, al solito. Stavolta cuce di più perché non ha pressatori addosso, e gioca in scioltezza, al netto di un paio di sbavature che si possono sempre evitare

LUIS ALBERTO 8

Gol a parte è serata da magie, potendosi destreggiare quasi in surplace, visto che nessuno gli ruba l’aria: detta e ispira neppure guardando il pallone, a volte. Anche una traversa da calcio d’angolo, e persino un assist per Immobile che manda in porta Vecino sul 4-0

FELIPE ANDERSON 7

Con Sarri è diventato, quando vuole e se non ha la luna storta, un bell’esterno d’attacco a tutta fascia, di quelli moderni: ripiega profondamente e si rende utile, poi schizza in avanti per suggerire o per segnare, come nella manovra del 2-0.

IMMOBILE 6,5

Si diverte forse meno degli altri, perché tutti segnano tranne lui, e alla fine ci si incaponisce: ma è una di quelle serate in cui al centravanti si restringe la porta. Avvia il 2-0 con apertura illuminante che diventa un assist per Felipe.

ZACCAGNI 6,5

In armonia coi due compari del lato sinistro, rientra anche spesso e lo si vede recuperare palla un paio di volte. Apre gli attacchi coi suoi movimenti, determina con tiro-cross il gol del 3-0

MILINKOVIC NG

BASIC NG

CANCELLIERI NG

PATRIC NG

SARRI 7,5

Tutti gol sarriani, nella concezione, nello sviluppo e nella finalizzazione. Contiene il turnover, non snobba la coppa e fa bene: ne riceve una prestazione che fa un sacco di morale