Diretta Sassuolo-Cagliari 1-0: al via la ripresa, neroverdi avanti grazie a Harroui

Al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia va in scena l'ottavo di finale di Coppa Italia tra Sassuolo e Cagliari: la vincente affronterà la Juventus ai quarti. Dionisi deve fare a meno di Berardi, positivo al Covid e in isolamento: in attacco Scamacca con Defrel, Kyriakopoulos e Raspadori alle spalle. I rossoblu tentano il blitz per continuare il loro cammino in coppa con il tandem Gagliano e Pavoletti. Joao Pedro pronto a subentrare a partita in corso.

Segui la diretta di Sassuolo-Cagliari

Sassuolo-Cagliari, le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Harroui, Magnanelli; Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca. All.:: Dionisi.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare, Carboni, Obert; Zappa, Nandez, Ladinetti, Kourfalidis, Dalbert; Gagliano, Pavoletti. All.:: Mazzarri.

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida di Coppa Italia tra Sassuolo e Cagliari, in programma alle ore 17.30 al Mapei Stadium Città del Tricolore di Reggio Emilia, sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.