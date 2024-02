Cristiano Ronaldo e l'esultanza "immorale", Riad apre un'inchiesta: ecco cosa ha fatto e cosa rischia

Cristiano Ronaldo è finito nuovamente al centro delle polemiche per il suo comportamento definito "immorale" in Arabia Saudita. CR7 è indagato per un brutto gesto nei confronti dei tifosi avversari in occasione della vittoria dell'Al Nassr contro l'Al Shabab.

Il brutto gesto di Ronaldo: cosa è successo

In quella partita, ogni qualvolta toccava palla, partivano cori a favore del rivale di storico Leo Messi. Così quando Cristiano Ronaldo ha segnato ha subito reagito ai cori, portandosi prima le mani alle orecchie e poi indicando il proprio inguine in modo piuttosto plateale, agitando la mano per provocare i tifosi presenti.

Un gesto che non è passato inosservato al Comitato disciplinare della Federcalcio saudita che ha subito aperto un'inchiesta con l'acquisizione delle immagini, come sottolineato dai media locali.

In Arabia Saudita, dove vige una rigidissima osservazione delle prescrizioni musulmane, non è in alcun modo concesso un gesto di questo tipo in pubblico. Anche i tifosi dell'Al Shabab si aspettano un provvedimento duro nei confronti del portoghese che già dirante la scorsa settimana era stato immortalato mentre raccoglieva una sciarpa della squadra avversaria poi strofinata contro l'inguine e gettata a terra, in occasione dell'uscita dal campo dopo la partita contro l'Al Hilal. Le intemperanze del campione europeo rischiano di divenire un problema non solo per lui ma per la stessa federazione saudita che lo ha indicato come testimonial in vista dei Mondiali di calcio.

A gennaio si sono sollevate polemiche per una questione familiare. Nel Paese è vietato convivere al di fuori del matrimonio ma il calciatore lusitano vive insieme alla compagna Georgina con la quale non è sposato. La questione è stata sollevata ma il regno saudita ha concesso una deroga alla coppia: una sorta di legge «ad personam» che consente loro di convivere sotto lo stesso tetto. Inoltre Georgina ha spesso postato selfie in costume da bagno sui social ed è stata accusata di di essersi presentata anche in contesti pubblici in modo inappropriato. Sotto l'occhio del ciclone, quindi, non c'è soltanto Ronaldo che, in merito al gestaccio, potrebbe cavarsela con una semplice multa; ma anche la compagna e modella argentina.