Uefa, Ceferin: «Se e quando torneranno le partite lo deciderà la politica»

​«L'umanità sconfiggerà il coronavirus. Abbiamo visto quanto è sensibile e vulnerabile il nostro mondo se una tale situazione è riuscita a destabilizzarlo completamente. Il calcio è fatto di energia positiva e, fino al ritorno del calcio, la gente non avrà la percezione che la situazione sia di nuovo normale». È il punto di vista espresso dal presidente dell'Uefa, Alexander Ceferin, in una intervista al portale sloveno 'Nova.rs'. «Il calcio cambierà, ma solo per un breve periodo di tempo. È già sopravvissuto alle guerre e alle epidemie in passato. Presto riavremo il buon vecchio calcio», prosegue Ceferin. «Ci piacerebbe molto vedere il calcio di nuovo in campo il prima possibile, ma dipende soprattutto dalle decisioni delle autorità statali. Con tutti i requisiti medici soddisfatti e a porte chiuse, le partite potrebbero tornare relativamente presto. Ma non è lo sport che lo può decidere, è la politica», conclude. Ultimo aggiornamento: 14:29

