Conte o Zidane? Scatta il "sondaggio" social dei tifosi del Manchester United

La sconfitta del Manchester United contro l'Aston Villa in casa ha rispolverato alcuni thread su Twitter. Più o meno gli stessi apparsi dopo il ko contro lo Young Boys, stavolta parallelamente al calcio di rigore NON tirato da Cristiano Ronaldo. Il Manchester United deve cambiare allenatore? Se sì, chi al posto di Solskjaer? Facile trovare i top trainer attualmente liberi: Conte e Zidane. Sui social, Twitter in particolare, è l'allenatore italiano quello che più piace ai tifosi dello United. Soprattutto per il carisma e per il tipo di squadra che andrebbe ad allenare. Ovviamente questi sono tutti discorsi ipotetici, la società inglese infatti al momento non pare intenzionata a fare nessun cambio in corsa. Intanto i social... vigilano.

