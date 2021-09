Champions League, Malmoe-Juventus in diretta dalle 21: probabili formazioni e dove vederla

Il campionato non sorride alla Juventus. Con due sconfitte e un pareggio, la squadra di Massimiliano Allegri cerca oggi il riscatto con il Malmoe, in Svezia, nella prima partita di Champions League. Come ha detto il tecnico stesso, non parte come favorita, ma i suoi uomini ce la metteranno tutta per arrivare fino alla fine e conquistare una coppa che manca da pareggio e che, con lui in panchina, è stata sfiorata per ben due volte. E siccome vincere aiuta a vincere, la gara di stasera potrebbe dare anche un nuovo sprint ai bianconeri in Serie A. Forse.

APPROFONDIMENTI SPORT Champions League, Juventus e Atalanta in campo CALCIO Champions League, Costacurta: «Super Psg, le italiane... CALCIO E TV Champions, Europa e Conference League, ecco una guida tv per seguire... SERIE A Napoli-Juventus, Koulibaly e Politano lasciano Allegri ancora a un...

SEGUI LA DIRETTA

Malmoe-Juventus, le probabili formazioni

Con molti giocatori non in perfette condizioni, Jon Dahl Tomasson, il tecnico degli svedesi ed ex attaccante del Milan, ha diversi dubbi da sciogliere per la gara contro la Juventus. Al momento, le ipotesi più accreditate vedono un 4-4-2, in cui Birmancevic e Rieks faranno da esterni, Rakip e Christiansen comporranno il duo di mediana. In attacco, ci saranno Colak e Berget.

L'esclusione di Chiesa ormai è un fatto assodato, e Allegri ha già preso le contromisure. L'unico dubbio, più che sugli interpreti, l'allenatore ce l'ha sul modulo con cui partire. La difesa sarà sicuramente a quattro, con Bonucci e de Ligt davanti a Szczesny a guidare la retroguardia e Danilo e Alex Sandro sulle fasce. Più avanzato giocherà, invece, Cuadrado con Bentancur e Locatelli. Ma è Rabiot il vero jolly: il francese potrebbe essere impiegato come quarto di centrocampo, oppure potrebbe fare l'esterno sinistro nel 4-3-3 e fare compagnia a Dybala e Morata in attacco.

MALMOE (4-4-2): Diawara; Beijmo, Ahmedodzic, Brorsson, Olsson; Birmancevic, Rakip, Christiansen, Rieks; Berget, Colak. All. Tomasson

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri

Dove vederla in tv e streaming

Malmö-Juventus delle 21 verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset su Canale 5 e in diretta streaming su MediasetPlay. Ma sarà visibile per gli abbonati anche su Sky e più precisamente sui canali sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite) oppure tramite l'app SkyGo su pc, tablet o smartphone. Infine sarà possibile vedere Malmö-Juventus in diretta su Now, il servizio streaming on-demand offerto da Sky.