Barça alla deriva: Bartomeu si è dimesso

L’onda lunga dello tsunami Messi di quest’ estate si è abbattuta su Josep Bartomeu e la sua giunta direttiva, portandolo di fatto a rassegnare le proprie dimissioni alla vigilia della sfida di Champions contro la Juventus (non è partito per Torino con la squadra). La decisione era nell’aria, l’ufficialità è arrivata dopo il cda straordinario di oggi, l’ex presidente del Barcellona paga una gestione molto criticata del club negli ultimi anni ma soprattutto il suo scontro frontale con il monumento nazionale Leo Messi, e proprio la Pulce probabilmente in questo momento è tra i più soddisfatti delle dimissioni e potrebbe rivedere le sue decisioni future: con la conferma di Bartomeu avrebbe sicuramente lasciato il Barcellona la prossima estate, ora lo scenario cambia radicalmente e la Pulce potrebbe valutare di chiudere la sua carriera in blaugrana.

