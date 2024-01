Calciomercato live oggi: si complica l'approdo al Napoli di Samardzic. Brekalo in uscita dalla Fiorentina. Duello Roma-Frosinone per Huijsen

Il secondo giorno di calciomercato continua con l'ufficialità dell'arrivo di Gabbia al Milan. Il centrale torna in rossonero, con Pioli che era in emergenza a causa degli infortuni che lo hanno privato di diversi titolari. La Roma resta a causa di un innesto per il reparto arretrato così come la Fiorentina. Il Napoli, invece, stringe per Samardzic.