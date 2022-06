Calciomercato Lazio, da Muriqi a Vavro: ecco i principali indiziati per fare cassa tra gli esuberi

La prima documentazione per l’indice di liquidità anche se in extremis è stata consegnata dalla Lazio. I biancocelesti erano rimasti l’unico club della Serie A a non aver inviato nulla alla Figc come emerso nella prima serata di ieri. Dalle parti di Formello però non emergevano grandi timori e infatti a circa venti minuti dalla scadenza limite di mezzanotte il tutto è stato inviato. Da qui al 22 di giugno tutti i club potranno ulteriormente sistemare i conti prima della consegna definitiva. Fino a quel punto per la Lazio sarà importante il mercato e soprattutto sfoltire una rosa troppo folta. Si risparmierà sugli ingaggi di Strakosha, Luiz Felipe, Leiva e con ogni probabilità Acerbi, ma sul dato dell’indice di liquidità pesano gli investimenti sbagliati del passato e i rispettivi ingaggi. Si tratta soprattutto di Muriqi e Vavro, pagati rispettivamente 20 e 11 milioni di euro. Il rendimento sul campo non ha mai rispecchiato quanto speso, in più la Lazio finora è riuscita a piazzarli al massimo in prestito con diritto di riscatto. Lo sblocco dell’indice, ma anche la possibilità di agire sul mercato con nuove finanze dipenderà anche da queste cessioni diventate all’ordine del giorno vista la scarsa considerazione di Sarri per tali calciatori.

Lazio, l'obiettivo è fare cassa con Muriqi, Vavro ed Escalante

Una lista lunga quella dei bocciati dal patron, ma mai come in questo momento sembra esserci effettivamente la possibilità di piazzarne alcuni. Su tutti c’è Muriqi, autore di una buona seconda parte di stagione col Maiorca in Liga con tanto di salvezza. I 5 gol e i 3 assist starebbero spingendo il club delle Baleari a chiedere uno sconto alla Lazio per il riscatto del kosovaro. Lotito aveva chiesto 12 milioni a gennaio, ma si potrebbe scendere anche a 10. Stesso discorso per Vavro col Copenaghen che lo riscatterebbe volentieri, ma a cifre inferiori rispetto agli 8 milioni previsti dagli accordi. Il club capitolino potrebbe spingersi fino a 5 per non fare minusvalenza. Una possibile plusvalenza arriverebbe con Escalante, arrivato per 2 milioni (commissioni) e reduce da un’ottima seconda parte di stagione a livello personale anche se non di squadra. L’Alaves è arrivato ultimo in Liga, ma il centrocampista ha trovato 5 volte la via del gol diventando il secondo miglior marcatore stagionale dei baschi dietro la punta Joselu (14 reti). Non è da escludere che un rendimento tale abbia sviluppato interessi proprio in Spagna, ma al momento non sono arrivate offerte. La Lazio lo valuta almeno 5 milioni e chiudendo la sua cessione insieme a quelle di Muriqi e Vavro supererebbe di gran lunga lo scoglio dell'indice di liquidità.