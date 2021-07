Inter, per Nandez la chiave è Nainggolan. Milan: Giroud, firma e messaggio ai tifosi

Solo Cagliari. Il desiderio di Nainggolan di rimanere ancora in Sardegna ha ispirato un altro affare tra l'Inter e i rossoblu. Nello specifico, un super scambio con il coinvolgimento dell'uruguaiano Nandez, che è da tempo un pallino del ds Ausilio per la sua qualità e duttilità. L'uruguiano può ricoprire infatti più ruoli: riesce a giocare con la stessa disinvoltura come esterno, centrocampista ma anche mezzala.

Così, da quanto trapela, i nerazzurri hanno avviato i contatti con il Cagliari per sistemare tutti gli incastri e accontentare Nainggolan, ancora sotto contratto per un'altra stagione. Nel frattempo in Sardegna è arrivato un altro esubero, ovvero Dalbert. Il terzino brasiliano si trasferisce con la formula del prestito e riscatto, sui 7 milioni di euro.

Milan show: ecco anche Ballo-Touré

La Milano rossonera, invece, ha accolto Giroud. Sbarcato ieri sera intorno alle 18:50, il bomber francese stamane ha svolto i test medici prima della firma sul biennale da 3 milioni di euro a stagione. «Milan? Tutto perfetto». Arriva a titolo definitivo e come co-titolare insieme a Ibrahimovic. E non finisce qui, perché come anticipato i rossoneri hanno confermato anche Brahim Diaz, e accolto un altro acquisto targato Massara: si tratta del terzino sinistro classe '97, Ballo-Touré.