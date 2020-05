Bundesliga, si torna in campo: stasera il derby tra Hertha e Union Berlino. Domani il Bayern

La settimana scorsa la Bundesliga ha catalizzato gli occhi di tutto il mondo. Il ritorno in campo nell’era del coronavirus ha avuto un sapore particolare. Bello ed emozionante. E il post è filato tutto liscio, con controlli a tappeto senza nessuna conseguenza. E la locomotiva tedesca già oggi è pronta a tornare in campo con il 27esimo turno di campionato. E parte con il botto, visto che stasera c’è in programma il derby tra Hertha e Union Berlino.



DOMANI IN CAMPO BAYERN E BORUSSIA

Ma il clou sarà domani pomeriggio. Quando scenderanno in campo la capolista Bayern Monaco e la prima diretta inseguitrice, il Borussia Dortmund. Le due squadre hanno vinto al rientro trascinate dai gol di Lewandowski e Haaland. Un duello a distanza tra due bomber in corsa anche per la “scarpa d’oro”. Il turno potrebbe sorridere alla prima della classe, visto che la squadra di Flick ospiterà il Francoforte, mentre i gialloneri renderanno visita al Wolfsburg in piena corsa per l’Europa League. E martedì prossimo ci sarà lo scontro al vertice. Per gli uomini di Favre, rimanere a -4, con il big match da giocare in casa, sarà di fondamentale importanza per cercare il colpaccio puntando ad avvicinarsi. Ma ci sarà tempo almeno per qualche altro giorni prima di pensarci. Interessante anche la sfida tra Monchengladbach e Leverkusen. Distanziate in classifica da soli due punti, hanno ripreso il loro cammino vincendo agevolmente. E gli occhi di tutti sono sul talento del Bayer, quell’Havertz che ha incantato con una doppietta. In campo domani ci saranno anche il Friburgo, che ospiterà il Werder Brema, e l’Hoffenheim, che renderà visita al Paderborn. Punti pesanti metterà in palio la sfida tra Mainz e Lipsia. Favoriti gli ospiti che però, dopo il pareggio interno di sabato scorso, hanno dovuto lasciare la terza posizione. Chiudono la giornata domenica Shalke-Augusta e Colonia-Düsseldorf.



In attesa che tutti gli altri campionati ripartano, in Germania non ci sarà tempo per recuperare le energie. Perché tra martedì e giovedì prossimo si torna in campo per il turno infrasettimanale. Una scorpacciata di grande calcio nella speranza che Serie A, Liga e Premier possano decidere velocemente le date della ripresa della stagione. Si è parlato tanto di traino tedesco…che si aspetta ad agganciarsi definitivamente? Ultimo aggiornamento: 15:06

