Buffon resta in Italia: si avvicina il ritorno al Parma in serie B

Buffon a un passo dal clamoroso ritorno al Parma, in B, il club che lo ha lanciato nel grande calcio con l’intuizione di Nevio Scala nel 1995, contro il Milan in Serie A. Da quel giorno Gigi ha macinato campi e record, vincendo tutto tranne la Champions, e a fine stagione ha chiuso il suo secondo capitolo in maglia Juve. Ora era alla ricerca di una nuova sfida, e dal Parma Maresca e Ribalta sembrano aver toccato le corde giuste. Buffon ha ricevuto diverse offerte, anche dall’estero (Barcellona compreso) ma con l’idea di essere ancora protagonista, e quindi titolare. Pronto un biennale, un ideale cerchio che si chiude a distanza di 20 anni.