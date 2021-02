Buffon, bestemmia dopo il gol di Lautaro: ora rischia un altro deferimento

Gigi Buffon rischia un altro deferimento per aver bestemmiato immediatamente dopo il gol di Lautaro Martinez ieri sera nella semifinale di andata di Coppa Italia. Il portiere della Juventus, già deferito per avere pronunciato una espressione blasfema durante Parma-Juve dello scorso 19 dicembre, sarebbe di nuovo inciampato in un'altra bestemmia ieri sera contro l'Inter. L'espressione dopo il gol dell'Inter per il momentaneo vantaggio dei nerazzurri non è stata ravvisata dall'arbitro Calvarese, ma sarebbe stata captata dai microfoni a bordocampo, complice l'assenza del pubblico.

