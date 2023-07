Juventus, Bonucci fuori rosa e Vlahovic verso il Psg. Onana-United, ore decisive. Milan, si ragiona su Reijnders

La notizia in casa Juventus è clamorosa: Bonucci è finito fuori rosa e ora si deve cercare un’altra sistemazione. Ma non è l’unica novità. I tifosi bianconeri avevano già fiutato il pericolo pochi giorni fa, quando hanno accolto Vlahovic al JMedical al grido di «Resta con noi, non te ne andare». Il serbo si è presentato in ritiro sorridente e già in gran forma, ma la sua conferma in bianconero non è scontata, soprattutto dopo l’interesse crescente del Psg, che sta ragionando su possibili alternative a Mbappé. Dal francese (promesso sposo del Real Madrid) a Kane, ma anche Osimhen e Lukaku, rischia di essere un’estate movimentata per i grandi attaccanti. Il Psg infatti ha avviato i primi contatti diretti con l’ex viola incassando l’apertura al possibile trasferimento, ancora nessun affondo con la Juve che non lo considera incedibile e valuta offerte dai 75-80 milioni di euro. Al momento per sostituirlo Manna e Giuntoli ragionano su diversi nomi: la stellina del Lille David oppure Okafor del Salisburgo, così come Scamacca e Hojlund già prenotati da Roma e Manchester United, Ekitike e lo stesso Lukaku che però ha dato precedenza assoluta ai nerazzurri. Intanto a centrocampo, oltre a Koopmeiners (l’Atalanta vuole almeno 45 milioni) e Samardzic, rispunta la vecchia fiamma Kessie, soprattutto in caso di addio di Pogba. Non c’è ancora accordo con il West Ham per la cessione di Zakaria, ballano un paio di milioni, in uscita anche McKennie e Arthur. Nessuna offerta ufficiale per Chiesa, la Juve lo valuta 60 milioni.

Clamoroso in casa Juve: Leonardo Bonucci è fuori rosa. Scelta tecnica di Allegri, ora il difensore valuta l'addio



GIORNI FRENETICI

Inter e Milan non smettono di intavolare trattative. La più importante in viale Liberazione è la cessione di Onana al Manchester United per 50 milioni di euro più bonus. Soldi che i nerazzurri investiranno per Lukaku. Il belga è l’obiettivo numero uno, come ha spiegato anche Simone Inzaghi. L’attaccante sta facendo di tutto per velocizzare la conclusione dell’affare riducendosi anche l’ingaggio da 8,5 a 7,5 milioni di euro. Un altro giocatore in uscita può essere Gosens: l’esterno piace sia all’Union Berlino sia al Wolfsburg. Carboni va in prestito al Monza ed è ufficiale Di Gennaro come terzo portiere. Il Milan, da parte sua, ha ufficializzato Pulisic e vuole chiudere Reijnders con l’Az Alkmaar, per poi provare a regalare a Stefano Pioli Isaksen per il ruolo di esterno destro, Musah come centrocampista (così da completare il reparto, visto l’infortunio di Bennacer) e Taremi per l’attacco. Inoltre, i rossoneri hanno chiesto Cambiaso alla Juventus, ma il terzino sinistro (che sarebbe il vice Theo Hernandez) costa 25 milioni di euro. In uscita De Ketelaere: si tratta con l’Aston Villa, che ha offerto 25 milioni di euro, ma la richiesta del Milan è di 30. Gabbia è vicino al Genoa. Il Napoli ritrova Gollini, aspetta Faraoni ma rischia di perdere Zielinski attratto dai soldi arabi, mentre a Firenze è sbarcato Parisi, pronto per visite mediche e firma. Igor può lasciare i viola: piace a Brighton e Fulham. Per l’attacco il Verona vuole Juan Manuel Cruz del Banfield, figlio di Julio El Jardinero, che in Italia ha indossato le maglie di Bologna e Inter. Giallo Brozovic: non può giocare con l’Al Nassr per via del blocco Fifa.

Il club per risolvere la questione deve pagare al Leicester i 460mila euro di bonus che gli deve dal 2018 per Musa.