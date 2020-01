Il Barcellona ha esonerato Valverde, al suo posto Quique Setien

Il Barcellona ha esonerato Valverde e al suo posto è stato scelto Quique Setien che firmerà un contratto di due anni e mezzo. A Valverde è costata carissima la sconfitta contro l’Atletico Madrid nella semifinale di Supercoppa. 10’ finali di blackout, dopo una partita dominata, hanno fatto prendere una decisione importante al Cda del Barcellona, che in queste ore si è riunito per decidere le sorti del tecnico. Dopo il no di Xavi, anche Pochettino, sollevato dal Tottenham, avrebbe declinato l’offerta del presidente Bartomeu. Eric Abidal, il direttore sportivo dei catalani, ha dunque individuato Quique Setien, allenatore di 62 anni che negli ultimi due anni ha allenato il Betis di Siviglia Ultimo aggiornamento: 20:55





