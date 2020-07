Atalanta, Gasperini: «Orgogliosi di essere nelle migliori 4 squadre del campionato»

«Il calendario presenta partite difficili un pò per tutti: noi dalla ripresa ne abbiamo vinte sette pareggiandone due dopo essere andati in vantaggio. Già da domani col Bologna sarà importante proseguire la striscia positiva». Alla vigilia della gara con la squadra di Mihajlovic, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini non nasconde di puntare al miglior piazzamento possibile: «Siamo orgogliosi di essere ancora nelle migliori 4 d'Italia con 4 giornate d'anticipo, sintomo di continuità ad alti livelli».



«Mancano 11 giorni alla fine, sono tutte gare da affrontare nel modo migliore. Giocare al caldo e al sole è più faticoso, ma a Verona abbiamo fatto bene lo stesso contro un avversario brillante. Non ci può essere la stessa lucidità e la stessa freschezza di quando si gioca in notturna. A volte dico a miei scherzando che mi stanco a vederli correre: i giocatori sono sottoposti a difficoltà cui non è semplice abituarsi - chiude -. Bisogna riconoscere loro, non solo a quelli dell'Atalanta, i giusti meriti per aver affrontato in modo encomiabile questa situazione d'emergenza che è stata difficile per tutti». Ultimo aggiornamento: 19:27

