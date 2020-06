Atalanta, è Bangsbo l'uomo che la fa volare. Moggi lo volle nella Juventus di Lippi

L'ennesima grande prestazione dell'Atalanta che sembra non aver minimamente risentito della lunga sosta, mette in primo piano, oltre la bravura del tecnico Gasperini e quella dei calciatori, la splendida condizione fisica dei nerazzurri e quindi il lavoro di Jens Bangsbo. Definirlo un preparatore potrebbe essere riduttivo ha studiato Matematica e Fsiologia all’Università di Copenaghen laureandosi nel 1984, diventando dottore in Scienze nel 1994. A 63 anni, con 2 lauree e una cattedra all’Università scandinava presso il dipartimento di Nutrizione, Esercizi e Sport, è uno dei maggiori esperti internazionali di scienza applicata allo sport. Perfino Cristiano Ronaldo s'è affidato al suo know-how per migliorare la sua velocità.



Quella all'Atalanta non è la sua prima esperienza in Italia, voluto da Moggi ha lavorato con la Juventus ai tempi di Ancelotti e Lippi, a quei tempi Gasperini lavorava con la Primavera ed è stato lui a portarlo a Bergamo per organizzare test personalizzati e un approccio scentifico alla preparazione





Ultimo aggiornamento: 20:29

