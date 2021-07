Wimbledon, Berrettini vola al turno turno: battuto 3 a 0 Van De Zandschulp. Eliminata Camila Giorgi

Avanti al terzo turno di Wimbledon Matteo Berrettini, che in 3 set si sbarazza agevolmente dell'olandese Botic Van De Zandschulp. Il numero uno azzurro ha bisogno solo di due break e 2 ore e 17 minuti di gioco per battere il numero 139 al mondo, che riesce ad opporre un minimo di resistenza solo nel terzo set, che trascina fino al tie-break, che però poi perde. C'è già il prossimo avversario di Berrettini al prossimo turno, che sarà lo sloveno Aljaz Bedene, uscito vincitore anche lui per 3 a 0 nella sfida contro il giapponese Yoshihito Nishioka.

Il sogno di Camila Giorgi a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, si interrompe al secondo turno. L'azzurra, 62esima al mondo, sui campi in erba dell'All England Club si arrende alla ceca Karolina Muchova, numero 22 del ranking Wta e 19 del seeding, con il punteggio di 6-3 5-7 6-3 in due ore e 15 minuti.