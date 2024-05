Marcell Jacobs vince i 100 metri allo SprintFestival allo stadio dei Marmi di Roma, ma resta ancora sopra i 10". «Mi sono divertito»

Era l'uomo più atteso allo Sprint Festival, e non ha deluso il pubblico dello Stadio dei Marmi: Marcell Jacobs, oro olimpico nei 100 metri a Tokyo 2020 (oltre che nella staffetta 4x100) ha vinto nella gara dei 100 metri del meeting incentrato sulla velocità e organizzato a Roma da Nissolino Sport. «Livello di soddisfazione oggi? 7 su 10. Mi sono divertito, e per me è importantissimo divertirmi - ha detto l'asso azzurro in zona mista - Abbiamo limato qualcosa rispetto alla prima gara (in Florida, ndr), avrei voluto fare qualcosa di meglio ma ho ancora da lavorare un po' sulla tecnica in generale, dall'uscita dei blocchi fino alla fine.

Negli ultimi sei mesi ho stravolto il mio modo di lavorare, quindi mettere insieme tutti i pezzi non è facilissimo né immediato, ma ci stiamo lavorando».

«Pubblico incredibile, voglio fare bene anche per loro»

Jacobs ha chiuso in 10.07, un tempo più che discreto in vista dei prossimi Europei di atletica di Roma (7-12 giugno) e soprattutto delle Olimpiadi di Parigi. Lo sprinter bresciano non greggiava in Italia da un anno (ultima volta ad Ancona) e a Roma addirittura da quattro (al Golden Gala, nel 2020). La Capitale gli ha riservato un calore immenso, con stuoli di adulti, ragazzi e bambini a urlare il suo nome prima e dopo la gara. Lui ha alzato le braccia al cielo e li ha ringraziati, grato e sorridente. «Questo pubblico è bellissimo, incredibile, dà tanta energia e voglio fare bene anche per loro» La parte più complicata per Marcell rimane ancora l'uscita dai blocchi, ma ieri è stata un'allergia a debilitarlo un pochino: «Non ne ero neanche io a conoscenza, dai primi due allenamenti qua ho cominciato a sentirmi così così, invece ieri stavo malissimo, mi sono svegliato sotto a un treno - rivela - Ma durante la gara non l'ho sentito più di tanto. Alla fine mi sono appartato per respirare, ma tutto nella norma». «Devo cercare di mettere insieme dei dettagli: gareggiare il più possibile sarà quello che mi permetterà di mettere insieme i pezzi e arrivare all'Europeo correndo più forte di quanto fatto adesso», continua il classe '94.

«Io più asciutto? Grazie ai nuovi allenamenti»

Un po' gli è dispiaciuto non scendere sotto i 10 secondi, «ma siamo a inizio stagione e non mi sento il fiato sul collo», continua. «Come avevo detto, penso solo ad allenarmi bene, gareggiare più che posso e soprattutto rimanere in salute». Il campione delle Fiamme Oro è apparso più asciutto fisicamente e meno pesante di quanto visto nei mesi passati, e il motivo è presto detto: «E' vero, con questo allenatore non lavoriamo praticamente mai la parte alta del corpo, e questo rende un po' più asciutto. La dieta è rimasta la stessa, cambia solo la materia prima che non è di qualità come quella italiana (ride, ndr). Quindi potrei essere ancora più tirato». Il lavoro di tutta la stagione è calibrato su Parigi: «Non nascondo che fare due picchi di massima performance non è facile, all'Europeo proveremo ad arrivare alla massima forma, l'obiettivo è arrivare all'Olimpico per vincere quella gara, ma chiaramente non arriverò con lo stesso stato di forma con cui arriverò all'Olimpiade». A proposito degli Europei: in occasione dello SprintFestival è stata attivata una promozione speciale sui biglietti e gli abbonamenti per la rassegna continentale, che saranno acquistabili con il 40% di sconto per le intere giornate di oggi e domani, domenica 19 maggio. I biglietti del Roma SprintFestival 2024 sono in vendita su www.vivaticket.com.