Rugby Urc. Sogni di gloria rinviati all’ultima giornata. Benetton travolto dai Bulls a Pretoria 56-35 ma preso un punto di bonus

PRETORIA (AUSTRALIA) Il sogno playoff è rinviato di due settimane. Al Benetton non riesce l'en plein stagionale contro le sudafricane e chiude il tour nell'altro emisfero con una sconfitta, sorprendete per le dimensioni. I Leoni escono dallo storico Loftus Versfeld Stadium sconfitti dai Vodacom Bulls per 56-35 (pt 51-14) dopo aver incassato ben 9 mete (5 nei primi 40') e averne segnate 5 (Ratave e Lucchesi nel primo tempo, Uren, Halafihi e Zanon nella ripresa) che valgono un punticino di bonus offensivo buono per muovere la classifica in vista dell'ultimo e decisivo match contro Edinburgh del primo giugno allo stadio Monigo. La sfida in casa della quarta forza dell'United Rugby Championship inizia subito i salita con i padroni di casa subito a segno dopo 4' con Moodie.

Dopo 25' è 26-0, alla mezz'ora 26-7 e match già più che compromesso. Una reazione bioancoverde comunque c'è a cavallo dell'intervallo. Prima Lucchesi e poi Uren vanno a segno riaccendono le speranze, portando il Benetton a -10 (31-21) ma è solo una illusione.

VODACOM BULLS - BENETTON RUGBY 56 - 35

MARCATORI 2′ meta Moodie tr. Goosen, 17′ meta Kriel tr. Goosen, 19′ meta Arendse, 24′ meta Nortje tr. Goosen, 30′ meta Ratave tr. R. Smith, 34′ meta Moodie, 39′ meta Lucchesi tr. R. Smith; 45′ meta Uren tr. R. Smith, 49′ meta Van der Merwe, 53′ meta Kriel tr. Goosen, 57′ meta Moodie, 63′ meta Halafihi tr. R. Smith, 72′ p. C. Smith, 75′ meta Zanon tr. R. Smith, 79′ meta Grobbelaar.

​VODACOM BULLS: 15 Willie Le Roux, 14 Canan Moodie, 13 David Kriel, 12 Harold Vorster (71′ Sebastian De Klerk), 11 Kurt-Lee Arendse, 10 Johan Goosen (58′ Chris Smith), 9 Embrose Papier (71′ Keagan Johannes), 8 Cameron Hanekom (30′ Nizaam Carr), 7 Elrigh Louw, 6 Marco Van Staden, 5 Ruan Nortje (C), 4 Ruan Veermak (71′ Reinhardt Ludwig) 3 Wilco Louw (71′ Francois Klopper), 2 Akker Van der Merwe (49′ Johan Grobbelaar), 1 Gerhard Steenekamp (71′ Simphiwe Matanzima). Head Coach: Jake White.

​BENETTON RUGBY: 15 Rhyno Smith, 14 Ignacio Mendy, 13 Tommaso Menoncello (21′ Marco Zanon), 12 Ignacio Brex, 11 Onisi Ratave, 10 Leonardo Marin (50′ Tomas Albornoz), 9 Andy Uren (58′ Alessandro Garbisi), 8 Lorenzo Cannone, 7 Sebastian Negri (45′ Toa Halafihi), 6 Alessandro Izekor, 5 Eli Snyman (C), 4 Scott Scrafton (45′ Edoardo Iachizzi), 3 Simone Ferrari (55′ Tiziano Pasquali), 2 Gianmarco Lucchesi (45′ Bautista Bernasconi), 1 Thomas Gallo (55′ Destiny Aminu). Head coach: Marco Bortolami.

​ARBITRI: Hollie Davidson (SRU). Assistenti: Aimee Barrett-Theron e Cwengile Jadezweni (SARU) TMO: Mike Adamson (SRU).

NOTE - Trasformazioni: Vodacom Bulls: 4/9 (Goosen 4/7, Kriel 0/1, C. Smith 0/1); Benetton Rugby 5/5 (Smith 5/5). Punizioni: Vodacom Bulls: 1/1 (C. Smith 1/1).