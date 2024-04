Vingegaard, chi è il ciclista danese due volte vincitore del Tour de France coinvolto nell'incidente al Giro dei Paesi Baschi

Attimi di paura per Jonas Vingegaard, il ciclista danese che durante il Giro dei Paesi Baschi è caduto, andando a sbattere contro un masso. Il 27enne è stato trasportato in ambulanza in barella, se pur sia rimasto cosciente (come riportato da un componente del suo entourage).

Si attendono aggiornamenti sullo stato di salute del talentuoso ciclista.

Chi è Vingegaard: età, inizi

Classe 1996, ciclista di 27 anni nato a Hillerslev (Danimarca). Corre per il Team Visma-Lease a Bike ed è soprannominato Vingo o Il Re pescatore. Ha iniziato la carriera professionistica dal 2016, con caratteristiche di passista-scalatore. In carriera ha vinto due Tour de France, nel 2022 e nel 2023. Ha un passato nella pallamano e nel calcio ma presto capisce che la sua strada è il ciclismo. A soli 19 anni si classifica secondo al Tour of China I.

Primo contratto e due trionfi al Tour de France

Nel 2019 firma il suo primo contratto da professionista con il WorldTeam olandese Jumbo-Visma e nello stesso anno ottiene la sua prima vittoria nel World Tour, facendo sua la sesta tappa del Giro di Polonia. Nel 2020 partecipa alla Vuelta a España. Nel 2021, invece, vince la quinta tappa dello UAE Tour e successivamente altre due tappe e la classifica finale della Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Nel Tour de France 2021 si classifica secondo (secondo ciclista danese a raggiungere il podio al Tour de France dopo Bjarne Riis vincitore nel 1996). I due anni successivi, invece, vince (2022 e 2023). Un primato per il danese che conquista la "Grande Boucle" per due edizioni consecutive.