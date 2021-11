TVB Treviso contro la capolista Armani senza due giocatori: un infortunato e un positivo al Covid

TREVISO - La Nutribullet TVB Treviso di basket è partita oggi - per Milano dove domani alle 17.30 (diretta tv su Eurosport2 e Discovery+ in streaming) affronterà la capolista imbattuta AX Armani Milano senza due giocatori: non ci sarà il polacco Michal Sokolowski, che mercoledì nel match di coppa in Ungheria ha subito la frattura all'osso mascellare, mentre la seconda assenza riguarda un giocatore del gruppo squadra che è risultato positivo al tampone-Covid e pertanto non è partito oggi pomeriggio con la squadra per Milano e resterà in isolamento. I controlli prontamente effettuati a tutto il gruppo squadra invece hanno dato esito negativo.