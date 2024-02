Tiger Woods colto da malore durante un torneo. «Avevo le vertigini, mi girava tutto». Cade a terra e lo soccorrono con una flebo

Tiger Woods colpito da un malore.

«Ho cominciato ad avere le vertigini, mi girava tutto intorno. Il problema è stata la disidratazione»

Spavento per il ritorno del 48enne campione statunitense in un torneo ufficiale della Pga Tour. Venerdì si è ritirato venerdì dal Genesis Invitational, organizzato al Riviera di Los Angeles a causa della febbre. Al secondo giro, dopo la sesta buca, ha parlato con i giudici di percorso e si è fatto portare alla club house su un cart, dove è stato trattato con fluidi per via endovenosa: il suo stato di salute è subito migliorato.

«Ho cominciato ad avere le vertigini, mi girava tutto intorno. Il problema è stata la disidratazione», ha detto Tiger Woods. E ancora: «Ha avuto un po’ di febbre ma ero migliorato durante il riscaldamento. Quando ho cominciato a camminare e a giocare il mondo ha cominciato a girarmi tutto attorno. Non è stato un problema di schiena ma di disidratazione. Sono stato curato con una sacca per flebo e ora sto molto, molto meglio», ha concluso. Il 15 volte campione Major tornerà sul Green il prossimo 7 marzo nell’Arnold Palmer.