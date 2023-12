Tennis, dopo la Coppa Davis parte il tesseramento. Moltissime le agevolazioni della campagna «Tutto nelle tue mani»

Parte oggi la nuova campagna tesseramenti alla Federazione Italiana Tennis e Padel, così come la stessa Fitp ha fatto sapere attraverso una nota ufficiale. Si chiama "Tutto nelle tue mani" e dopo aver messo in archivio un 2023 che definire "storico" è dire poco per il movimento, tutti si attendono una bella impennata nelle adesioni.

Coppa Davis, Binaghi: «Vogliamo ospitare la fase finale a Milano»

La campagna e le agevolazioni

«Per celebrare la stagione che, dopo ben 47 anni, ha riportato la Coppa Davis in Italia, il Consiglio Federale ha deliberato un consistente pacchetto di interventi in favore delle Società, a partire dall’azzeramento della quota di affiliazione (per le Società che dichiarano tutti i campi disponibili all'interno del perimetro dell'impianto sportivo) e della tassa campo (al raggiungimento di 25 tessere per campo). Inoltre, sono state abolite le tasse di approvazione tornei e le tasse di iscrizione ai Campionati a squadre federali», si legge nella nota. Insomma, i benefit sono importanti e sono sicuramente da valutare con molta attenzione. Ma non finiscono qui. Per chi decide di affiliarsi ci sono anche altre agevolazioni.

Lo sconto del 20% sul prezzo dei biglietti e del 10% sull'abbonamento per i grandi eventi internazionali organizzati dalla FITP; l'accesso alle funzionalità aggiuntive di myFITP e anche sconti esclusivi su tutta la rete partner, servizi personalizzati, agevolazioni e promozioni sull'attrezzatura sportiva.

A questi si vanno ad aggiungere, infine, quelle che sono le altre decisioni che sono state rese note in maniera ufficiale:

• Accesso gratuito ai contenuti esclusivi di SuperTenniX;

• Edizione digitale dei quotidiani sportivi;

• Copertura assicurativa per chi scende in campo.



Contestualmente al lancio della Campagna Affiliazione e Tesseramento, entrerà in funzione l’innovativo FITP Connect Hub. Tale strumento - raggiungibile all'indirizzo https://connecthub.fitp.it - rappresenterà, per tutti i circoli affiliati, il portale unico di accesso ai servizi digitali della Federazione (es. SGAT, TPRA, Management).