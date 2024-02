Sofia Goggia, tutti gli infortuni in carriera: dal primo a 15 anni fino all'ultimo a Temù

Sofia Goggia oggi ha scioccato lo sci con la sua caduta in allenamento. Si teme la frattura di tibia e perone per l'atleta azzurra che non potrà più vincere il mondiale di discesa. La trentunenne di Bergamo era in testa alla classifica e si stava preparando a Temù, località vicino Brescia, per preparare le altre gare in programma nella competizione.

Purtroppo, invece, il destino ha avuto altri piani per la lombarda che si è ritrovata a essere trasportata in elicottero a Milano per verificare la situazione. Sofia, però, sa bene come recuperare al meglio da uno stop fisico, con diversi episodi che l'hanno tenuta ferma durante la carriera.

Gli altri infortuni

All'inizio della sua carriera, Sofia Goggia si è fermata per la rottura del legamento crociato. Nel 2007, all'età di 15 anni, nel 2011, il legamento dell'articolazione destra subisce una lesione importante. Quattro anni dopo, nella Coppa Europa a Kvitfjell, sempre lo stesso crociato salta costringendo la sciatrice a restare ai box. Come ogni atleta che ha problemi al ginocchio, il peso viene scaricato sull'altro che viene sovra sollecitato e riporta lesioni. Questo, infatti, è successo nel 2013 durante la discesa libera a Lake Louise, in cui si rompe il crociato del ginocchio sinistro.

Il quarto infortunio arriva nel 2015, con una cisti diagnosticata all'interno del ginocchio sinistro, mentre nel 2018 arriva la frattutra del malleolo peronale. Nel 2020 c'è la frattura del radio sinistro per la caduta nel Super G di Garmish-Partenkirckhen. Un anno dopo, nel 2021, Goggia accusa un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro. Due anni fa, invece, Sofia ha subito una leggera lesione del crociato sinistro con una piccola frattura del perone al Super G di Cortina. Infine,