Sinner-Vavassori: orario e dove vedere l'incontro del Miami Open. Ricomincia la caccia al n°2 del ranking

Jannik Sinner scende in campo contro Andrea Vavassori sul cemento blu di Miami per cominciare il suo cammino nel Masters 1000. L'altoatesino parte direttamente dal secondo turno grazie al "bye" ottenuto per la sua posizione nella classifica Atp. Ora il classe 2001 ha l'occassione per mettere di nuovo gli occhi sul secondo posto con il sorpasso su Carlos Alcaraz che non è riuscito a Indian Wells.

Al ventunenne sarebbe bastato vincere la semifinale per superare proprio lo spagnolo, ma invece si è dovuto arrendere sotto i suoi colpi rimanendo così al terzo posto.

Berrettini: «Malore? Non so cosa ho, mi ero svegliato strano e non stavo bene già dal mattino»